American Express e Aeroporti di Roma stringono una partnership

American Express

(Teleborsa) -) insieme per migliorare l'esperienza di viaggio dei propri clienti e passeggeri con esclusivi vantaggi.A partire da giugno, è infatti disponibile agli arrivi internazionali dell’Aeroporto di Roma-Fiumicino, un welcome desk brandizzato American Express – ADR che informa i Titolari stranieri di Carta delle, scegliendo tra i migliori brand del lusso, internazionali e del Made in Italy e con ilufficiali. Inoltre, dà loro il benvenuto con speciali benefici e sconti riservati in negozi partner come Venchi, Samarcanda Taxi, Semplicemente, Roma by, Chef Express e Bonci.Tutti i Titolari delle Carte American Express in partenza da luglio e fino a fine anno, per un week-end o per le proprie vacanze, potranno poi beneficiare di, il parcheggio ufficiale, comodo e sicuro, di Aeroporti di Roma, scegliendo di sostare nei P-Terminal, all'Executive oppure al Lunga Sosta.Ad arricchire ulteriormente l’offerta, grazie alla collaborazione con il, tutti i Titolari di Carta Platino e Centurion American Express potranno gustare i piatti stellati del nuovo ristorante Attimi by Heinz Beck e beneficiare di una flûte e un amuse-bouche di benvenuto.