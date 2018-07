CNH Industrial, in America Latina soluzioni telematiche per l'agricoltura di precisione

CNH Industrial

(Teleborsa) - Le piùrichiedono alti livelli di formazione e specifiche competenze per essere sfruttate al massimo delle loro potenzialità, e il(CTT) di, è nato proprio per questo. Grazie al CTT, infatti, l’Azienda non solo fornisce assistenza a distanza ai clienti che utilizzano i pacchetti telematici per l’agricoltura di precisione, ma eroga ancheagli operatori in tutta l’America Latina.Il centro, in tre anni ha provveduto a istruire circa 5.000 clienti, per un totale di, e ha risposto a più di 30.000 richieste di assistenza., ma anche in Argentina, Perù, Cuba e in altri paesi dell’America Latina - ha commentatoper l'America Latina -.a restare in linea con i loro programmi di semina, coltivazione e raccolta".