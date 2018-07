Fincantieri, a Genova al via lavori seconda nave Virgin

Fincantieri

(Teleborsa) - Virgin Voyages, brand del Gruppo Virgin, svela il nome della sua prima nave:Si è svolta oggi, 20 Luglio, presso lo stabilimento di Sestri Ponente (Genova) la cerimonia per il taglio lamiera della seconda di tre navi da crociera commissionate ada Virgin Voyages.Nel corso dell’evento il fondatore del gruppo Virgin, Sir Richard Branson e il Presidente e Amministratore delegato di Virgin Voyages, Tom McAlpin, accolti da Giampiero Massolo e Giuseppe Bono, Presidente e Amministratore Delegato di Fincantieri, ha svelato il nome della prima unità in costruzione presso lo stesso cantiere: Scarlet Lady, ispirato dal nome di uno dei primi aerei in servizio presso la flotta di Virgin Atlantic.La seconda nave di Virgin Voyages, come le unità gemelle, avrà circa 110.000 tonnellate di stazza lorda, una lunghezza di 278 metri, una larghezza di 38, e sarà consegnata nel 2021, mentre “Scarlet Lady” prenderà il mare nel 2020, la terza nel 2022. Saranno dotate di oltre 1.400 cabine in grado di ospitare a bordo più di 2.700 passeggeri, assistiti da un equipaggio di 1.150 persone per garantire lo stile distintivo di Virgin.