General Electric, conti sopra le attese ma diminuiscono i profitti

(Teleborsa) -. Il colosso dell'energia ha registrato. La multinazionale proviene da unche ha portato, lo scorso 26 giugno, alla fuoriuscita del titolo General Electric dall'indice Dow Jones, in cui era presente dal lontano 1907.Come detto(10 centesimi per azione) registrati l'anno precedente, mostrando un calo del 30%. Escluse le spese non ricorrenti, lsuperando le attese che erano per 18 centesimi.a fronte dei 29,40 miliardi attesi. Per l'intero anno fiscale i ricavi dovrebbero attestarsi a 122,23 miliardi di dollari.General Electric ha avviato lo scorso novembre un piano di ristrutturazione aziendale . La società vive undove le azioni hanno perso il 49% del loro valore nell'ultimo anno. In attesa dell'apertura della contrattazioni a New York,