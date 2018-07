In calo l'indice del settore Costruzioni italiano (-2,34%), perde molto Buzzi Unicem

settore Costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Scivola il, dopo l'andamento in frazionale ribasso dell'Ilchiude a quota 32.335,74 con un peggioramento di 774,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Meno Debole il, che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 435,48 dopo un avvio a 437,31.Tra ledi Piazza Affari dell'indice costruzioni, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -3,57%.Tra le azioni del, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,03%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,00%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,72%.