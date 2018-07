Piazza Affari scivola in fondo alle borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -mentre le principalirestano ancorate ai valori della vigilia.A impensierire gli operatori italiani, lo scontro di Governo sulla questione nomine . Dal, crescono ancora i prezzi alla produzione della Germania.L'continua la seduta sui livelli della vigilia. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 70,06 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i 231 punti base, con un aumento di 8 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,57%.sostanzialmente invariato il, che riporta un misero -0,14%, resta vicino alla parità il(+0,20%), e discesa modesta per il, che cede un piccolo -0,26%.Si apre una giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dell'1,06% sul: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi. Sulla stessa linea, giornata negativa per ilche scivola dell'1%., segna un buon incremento, che riporta un +2,63% rispetto al precedente. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,79%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,07%.Affonda, con un ribasso dell1,7%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,13%.tra le azioni del FTSE MidCap èche ottiene un incremento dello 0,55%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,79%.Crolla, con una flessione del 2,07%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,11%.