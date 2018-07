Salini Impregilo, collaudato lo Skytrain Bridge

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Collaudato con successo lo, realizzato ada, che è stato attraversato per la prima volta da un treno automatizzato. Il ponte rappresenta la parte principale del, il più importante progetto infrastrutturale di trasporto pubblico attualmente in corso in Australia ed il maggiore a Sydney dalla costruzione dell'Harbour Bridge, avvenuta quasi 100 anni fa.Il progetto, che sarà inaugurato entro la metà del 2019, consiste nella realizzazione della nuova linea metropolitana a Nord-Ovest di Sydney, che collegherà la stazione di Chatswood con Cudgegong Road. Il ponte è il primo del suo genere in Australia ed è formato da due torri alte 45 metri, ciascuna con 16 colonne contenenti cavi di sostegno e con un piano che include 88 segmenti di cemento, ciascuno tra i 70 e le 140 tonnellate.L'Australia, con un piano di investimenti in infrastrutture del valore di diversi miliardi di dollari australiani, rappresenta un mercato sempre più importante per Salini Impregilo. A, il Gruppo sta lavorando in joint venture ad un collegamento ferroviario di 8,5 chilometri che unirà la periferia orientale al centro città, contribuendo a ridurre traffico e inquinamento atmosferico., il titolo di Salini Impregilo guadagna lo 0,55%, sovraperformando rispetto all'indiceche scivola dello 0,21%.