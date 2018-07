Snam in consorzio insieme a Enagás e Fluxys acquista 66% di DESFA

Snam

(Teleborsa) - Il consorzio europeo composto da(60%),(20%) e(20%) ha siglato ad Atene gli accordi con l’Agenzia greca per le privatizzazionie conper l'acquisizione di una quota del 66% di. I contratti sono stati firmati a seguito delle autorizzazioni ricevute nei giorni scorsi dalla Commissione europea e dalla Court of Audit greca.Il perfezionamento dell’operazione, previsto entro la fine dell’anno, è subordinato, tra le altre cose, al completamento della riorganizzazione interna della società. Il consorzio si è assicurato per l’acquisizione un finanziamento non-recourse della durata di oltre 10 anni, corrispondente a circa il 65% dell'enterprise value. Il closing del finanziamento è previsto nelle prossime settimane, a valle della finalizzazione della relativa documentazione.A Piazza Affari,viaggia in rialzo dello 0,55%