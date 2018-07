Sotto la parità il comparto Finanziario in Italia (-0,61%), giornata in discesa per Banca Ifis

settore Finanziario italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Financials

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

Exor

Banca Generali

Banca Mediolanum

Ftse MidCap

Banca Ifis

doBank

IGD

Banco Sardegna Risp

Banca Finnat

Brioschi

(Teleborsa) - Leggermente negativo il, mostrando un andamento simile all'Ilha terminato la seduta a quota 12.410,35, con un decremento dello 0,61% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'chiude a 384,18, dopo aver avviato gli scambi a 385,04.Tra ledi Piazza Affari dell'indice finanziario, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,97%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,54%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,52%.Tra le azioni del, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,86% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,50%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,84% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,12% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,11% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,00%.