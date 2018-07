SPAXS presenta piano strategico al 2023

SPAXS

(Teleborsa) -della nuova banca specializzata nel mercato dellee caratterizzata da un business model fortemente innovativo e ad alto tasso tecnologico. A regime,con un Return on Equity nell'intorno del 25%.La banca intende raggiungere un risultato soddisfacente già nel 2020, anno in cui è atteso un utile tra i 40 e i 50 milioni di euro e un 6 -7% di, Presidente esecutivo di SPAXS, ha dichiarato: "Stiamo costruendo una banca imprenditoriale e, speriamo, utile al nostro Paese. Si concentrerà su settori molto grandi e non sempre serviti adeguatamente come il credito alle PMI con potenziale, ma con rating basso e si propone di diventare un operatore leader nel settore dei corporate NPL , unsecured e secured. Offriremo inoltre servizi di banca diretta a famiglie e imprese ad oggi ancora non disponibili nel nostro Paese".