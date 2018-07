Il Milan cambia tutto e riparte dall'Europa League: Scaroni nuovo presidente

(Teleborsa) -riparteA salvare l'onore dei rossoneri ci pensa il Tas che segna anche la prima vittoria, fuori dal campo, del fondoè durato solouno dei club più prestigiosi del mondo checosì nella sentenza del Tribunale di Losanna, che, di fatto, rimanda il club alla Camera Giudicante della Uefa per rimodulare la pena. Il futuro prevede una o più sanzioni: l’obbligo di rispettare il break even di bilancio nel triennio, una ammenda amministrativa più o meno pesante, restrizioni al mercato, con equilibrio fra entrate e uscite, e limitazioni ai giocatori in lista Uefa.- Il fondo diè pronto alla rivoluzione: il nuovo presidente ètolte le deleghe aAl suo posto, come amministratore delegato, arriverà, che ha annunciato l’addio all’Arsenal dopo 8 anni."Sono felice di avere l'opportunità di guidare il Consiglio di Amministrazione del Milan e sono grato per la fiducia e il sostegno dei miei colleghi membri del Consiglio.. Queste le prime parole in rossonero di Paolo Scaroni, presidente del club.- Soddisfatto anchefondatore, Co-CEO e Co-CIO di Elliott: "L'elezione di un nuovo Consiglio d'Amministrazione segna un ulteriore passo per riportare il Milan sulla giusta strada. Elliott è ben attrezzata per fornire stabilità finanziaria e adeguata supervisione, elementi fondamentali per il successo sul campo e un'esperienza di livello mondiale per i tifosi. Riconosciamo il posto di primo piano che AC Milan occupa nel mondo del calcio