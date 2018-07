Alitalia, il Ministro Toninelli esclude la nazionalizzazione

(Teleborsa) - Resta incerto il futuro diper la quale. A smentire questa ipotesi è stato il, parlando a Radio1., ha chiarito il Ministro dei Cinquestelle, spiegando che l'idea è quella di trovare un compratore industriale e non uno speculatore. "Penso ci siano buone possibilità di ottenere ottimi risultati", ha sottolineato.Frattanto,, della quale faceva parte dal 2010. E' stato siglato lo scorsodi cooperazione, che copre le rotte transatlantiche con riguardo ad orari, tariffe e strategie di marketing, producendo risparmi per i viaggiatori e benefici nella competizione fra le compagnie firmatarie.L'esclusione di Alitalia, scrive il sito specializzato FlightGlobal, che riporta la notizia, è dovuta alla persistente, coinvolta in una critica pe vendita, ed alla scarsa visibilità circa il controllo della stessa. Queste le ragioni che hanno portato alla sua esclusione dalla partnership, citate in una comunicazione resa dai partecipanti alla JV al Dipartimento dei Trasporti USA.