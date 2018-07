FCA, Alfredo Altavilla verso le dimissioni

FCA

FCA

Ferrari

CNH Industrial

FCA

Ferrari

CNH Industrial

Exor

(Teleborsa) - Non c'e' ancora l'ufficialità, ma, responsabile in Europa di, si sarebbe dimesso. Il manager tra i più stretti collaboratori diavrebbe preso la decisione in seguito alla nomina di Mike Manley alla guida diè stato nominato da un CdA convocato d'urgenza dal Lingotto sabato 21 luglio. Il Board straordinario riunito in fretta e furia dasi è reso necessario per nominare la successione non solo di FCA, ma anche dia causa delle condizioni di salute diche sono precipitate improvvisamente dopo l'intervento alla spalla destra a cui il manager italo - canadese si era sottoposto a fine giugno, da allora ricoverato in una clinica diFCA in una nota ha aveva annunciato "con profonda tristezza le complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria" del manager "aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore". Per questi motivi "non potrà riprendere la sua attività lavorativa" visto che le condizioni del manager sono molto gravi e sembrerebbero irreversibili.in una lettera ai dipendenti di FCA scrive: "Negli ultimi 14 anni, prima in Fiat, poi in Chrysler e infine in FCA, Sergio è stato il miglior amministratore delegato che si potesse desiderare e, per me, un vero e proprio mentore, un collega e un caro amico.L'era Marchionne si chiude con un guadagno in Borsa che ha sfiorato in alcuni momenti il 1.000%. Il giorno prima dell’ingresso di Marchionne in Fiat le azioni valevano 1,61 euro. Oggi quelle stesse azioni valgono 16,4 euro e nel corso del 2018 hanno sfiorato i 20 euro.riconosce a"un'intelligenza fuori dal comune" e grandi "qualità umane". Sono certo che tutti voi fornirete il massimo supporto a, lavorando con lui e con il team di leadership al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale 2018-2022 con lo stesso impegno e la stessa integrità che ci hanno guidato fino ad ora".Ora la palla passa a, chiamato subito in settimana all'appuntamento della Conference Call con gli analisti. Ai non è una buona giornata per i titoli dellacede il 3,12%,il 4,38%,il 2,22%.scivola del 3,60%