Gas, Ansaldo Energia svilupperà nuova turbina con SPIC in Cina

(Teleborsa) - Ansaldo Energia ha, alla quale hanno partecipato: l'Ambasciatore d'Italia presso la Repubblica Popolare Cinese Ettore Francesco Sequi, il Presidente del Gruppo Shanghai Electric Huang Ou, il Presidente di SPIC (State Power Investment Corporation Limited) e Segretario del Partito Qian Zhimin e l’Amministratore Delegato di Ansaldo Energia Giuseppe Zampini.La firma del Memorandum of Understanding (MoU) riguarda laGià il 4 settembre 2017 Ansaldo Energia, in accordo con il suo partner cinese SEC, aveva siglato un primo MoU con SPIC per avviare la negoziazione di un possibile accordo di collaborazione. "Questo nuovo Memorandum conferma che Ansaldo Energia è disposta a sostenere SPIC nel suo lavoro indipendente di ricerca e sviluppo sulle turbine a gas heavy duty e a fornire formazione specialistica e consulenza tecnica agli ingegneri della ricerca e sviluppo di SPIC".La firma di questo nuovo memorandum creerà le condizioni affinché le parti raggiungano in futuro un accordo di cooperazione."La possibile alleanza con SPIC è parte della strategia di Ansaldo Energia per consolidare la già forte alleanza con i principali attori del settore della Power Generation cinese insieme a SEC, che detiene una quota azionaria del 40%" - ha dichiarato. "Ile ha anche il sostegno del Governo italiano, nello spirito di consolidare una partnership duratura con l'industria cinese e in linea con la strategia del Governocinese di sviluppare una tecnologia indipendente per le turbine a gas sotto la guida di SPIC".