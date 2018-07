Il Settore utility italiano si muove in territorio negativo (-2,50%)

comparto utility in Italia

EURO STOXX Utilities

FTSE Italia Utilities

indice Utilities dell'Area Euro

Enel

Terna

A2A

Ftse MidCap

Falck Renewables

Ascopiave

IREN

small-cap

Ternienergia

K.R.Energy

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole l'Ilscivola a quota 26.454,78 in diminuzione di 678,32 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'è risultato debole a 287,57 dopo aver avviato la seduta a 287,53.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,65%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,20%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,96%.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,91%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,04%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,96%.Tra ledi Milano, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -8%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,10%.