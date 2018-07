Maire Tecnimont si aggiudica due contratti da LUKOIL da 527 milioni di dollari

Maire Tecnimont

LUKOIL

(Teleborsa) -, controllata di, si è aggiudicata 2 contratti EPC () da parte di, controllata di JSCI contratti sono relativi a cinque unità di processo per la raffinazione, e costituiscono parte del progetto di oil residue upgrading per la Raffineria di Kstovo, in Russia Centrale.La porzione EP da 156 milioni è stata aggiudicata e già annunciata al mercato il 10 novembre 2017, e inclusa nel Backlog del Gruppo al 31 dicembre 2017. Lo scopo del lavoro dei contratti prevede attività di, per l'implementazione di un'Unità Diesel Fuel Hydrotreater, un’unità Hydrogen Production, un'unità Pressure Swing Adsorption (PSA), un'unità Gas Fractionation e un'unità Sulphur Recovery., andando così incontro alla crescente domanda di carburanti più puliti e assicurando al contempo una maggiore redditività di prodotti ad alto valore aggiunto.