Scuola, forse svolta sul precariato eterno

(Teleborsa) -Il divieto attuale, che ribalta le indicazioni Ue, è stato introdotto dalla Legge sulla Buona Scuola, e decorre dal 1° settembre 2016, con effetti di mancata possibilità di potere accettare supplenze di lunga durata già dal 2019. Ora, però, l'emendamento al dl dignità presentato dalla maggioranza vuole dire basta a quell'ingiusto limite dei 36 mesi, previsto a decorrere da settembre 2016.La presentazione dell'emendamento, sostenuta dai due partiti che compongono la maggioranza dell'attuale Esecutivo, è stata accolta con soddisfazione da parte del sindacato, il quale non è un caso che a sua volta abbia predisposto proprio in questi giorni una richiesta analoga ai parlamentari, all'interno del pacchetto emendamenti allo stesso decreto Dignità che martedì prossimo, 24 luglio, arriverà in Aula., Presidentespiega: "Approvare la cancellazione del comma 131 della Legge 107/2015 è una tappa fondamentale, perché il governo precedente è riuscito nell'impresa di ribaltare quanto indicato dai giudici di Strasburgo nel 2014, quando lastabilirono che i 36 mesi di servizio svolto vanno considerati come soglia d’accesso e non come motivo di respingimento dalla stabilizzazione".