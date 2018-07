Wall Street in stand-by

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

finanziario

informatica

utilities

beni industriali

beni di consumo per l'ufficio

JP Morgan

Microsoft

American Express

Goldman Sachs

3M

General Electric

Travelers Company

Hasbro

Dentsply Sirona

Broadcom

Express Scripts

Tesla Motors

Mercadolibre

Mondelez International

Lam Research

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 25.044,289 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con chiusura su 2.806,98 punti. In frazionale progresso il(+0,29%), come l'S&P 100 (0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,32%) e(+0,52%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,64%),(-0,62%) e(-0,53%).Tra i(+1,91%),(+1,60%),(+1,07%) e(+0,89%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,55%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,99%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%.Tra i(+12,89%),(+3,33%),(+3,04%) e(+2,40%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,31%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,81%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%.