Alphabet snobba la multa UE e presenta conti "stellari"

(Teleborsa) -, la società che controlla il motore di ricerca, che ha presentato numeri superiori alle stime per il secondo trimestre dell'anno, a dispetto della maxi multa inflitta dall'UE di 5 miliardi di dollari (4,3 miliardi in euro) I risultati potrebbero fornire un ulteriore impulso alche, arrivato a metà luglio su un nuovo, ha guadagnato da inizio anno ile da luglio 2017 ilcirca. Ieri sera, nella sessione after hours Alphabet ha guadagnato il 4% circa.La big USA di Internet ha chiuso il secondo trimestre con un, che risulta in calo rispetto ai 3,5 miliardi, pari a 5,01 dollari ad azione del 2017.Il risultato però sconta la, escludendo la quale avrebbe riportato utili per 8,3 miliardi di dollari, pari a. Questo risultato sarebbeche indicavano un EPS di 9,64 dollari., attestandosi arispetto ai 26 miliardi dell'anno precedente. Anche questo dato appareche indicava un fatturato di 32,17 miliardi.Ilha preannunciato in conference call che Alphabet ha intenzione di, scaturita dalle presunte violazioni alla concorrenza del sistema operativo Android, di cui non is indicano ancora gli effetti.