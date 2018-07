Eurozona, rallenta l'attività economica del mese di luglio

(Teleborsa) - A luglio,Dalla stima flash, che analizza circa l’85% delle risposte totali, l'dell'Eurozona si è posizionato a luglio a 54,3 punti, in calo dai 54,9 punti di giugno. Il dato delude le previsioni del mercato che erano per un calo a 54,8 punti.Ilindica un aumento dal valore e si porta dai 54,9 punti di giugno ai 55,1 attuali. Il dato è migliore delle previsioni degli analisti che avevano stimato un livello a 54,7 punti e si conferma al di sopra della soglia espansione di 50., con il relativo PMI delle attività terziarie che a luglio si porta a 54,4 punti dopo i 55,2 punti di giugno. Il consensus prevedeva un livello a 55 punti.Fra le maggiori economie europee, laha registrato un’accelerazione dell’attività nel mese di luglio. Nel Paese ilsale da 55,9 a 57,3 punti. Bene il composito a 55,2 da 54,8, mentre i servizi scendono a 54,4 da 54,5.In, il PMI manifatturiero sale da 52,5 a 53,1 punti. Scende il composito a 54,5 da 55. Anche il PMI servizi mostra un calo a 55,3 da 55,9."Il flash PMI suggerisce che la Zona euro ha iniziato la seconda metà dell'anno su una base relativamente "soft". Indicativo di una crescita del PIL in rallentamento nel terzo trimestre.dello 0,4%, in calo rispetto allo 0,5% espansione indicata dai sondaggi per il secondo trimestre", ha commentato,, Chief Business Economist di Markit. "Il rinnovato rallentamento arriva come una delusione, confermando i sospetti che a giugno il rimbalzo era soltanto temporaneo, in gran parte dovuto alle imprese in alcuni Paesi".