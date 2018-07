Gamenet brillante sull'integrazione di GoldBet

Gamenet

FTSE Italia All-Share

Gamenet

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 13,90%.A fare da assist la notizia che la società ha sottoscritto un contratto vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di GoldBet società autorizzata alla raccolta di giochi e scommesse in Italia.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8,917 Euro. Supporto visto a quota 7,807. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 10,03.