Giappone: a luglio cala la manifattura

(Teleborsa) - In calo l'attività della manifattura in Giappone nel mese di luglio.Il dato dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato dae realizzato da, si è attestato a 51,6 punti, in calo rispetto ai 53 punti di giugno.L'indicatore si conferma comunque in espansione, superando la soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita., l'inflazione accelera sui massimi pluriennali, mentre la fiducia delle aziende scende notevolmente.