Il settore automotive dell'Italia in rialzo (+1,10%)

comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice europeo del settore auto e ricambi

Fiat Chrysler

Brembo

Ferrari

bassa capitalizzazione

Pininfarina

Sogefi

Immsi

(Teleborsa) - Buona seduta per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 216.849,77, in rialzo di 2.357,98 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in salita a 545,37, dopo aver avviato la seduta a 535,98.Tra ledi Piazza Affari dell'indice automotive, balza in avantiche amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,34%. I titoli legati alla Galassia Agnelli tentano il rimbalzo dopo la brutta giornata di ieri 23 luglio, provocata dallo scossone post Marchionne Denaro su, che registra un rialzo dell'1,32%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,79%.Tra i titoli adel comparto automotive, ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,74%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,23%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,84%.