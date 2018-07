Inwit chiude il tredicesimo trimestre in forte crescita

Inwit

(Teleborsa) -chiude sei mesi davvero positivi, annunciando un(12,1% al netto dei proventi una tantum) rispetto al primo semestre 2017. Nel secondo trimestre il risultato netto si attesta a 33,8 milioni di euro, in crescita dell'11,9% rispetto al primo semestre 2017., commenta l'AD, confermando che i risultati sono in linea con i target del Piano triennale."Siamo leader e pionieri del mercato e continueremo ad esserlo, pronti a cogliere le numerose opportunità di crescita legate allo sviluppo tecnologico. Il 5G ma anche le Smart Cities fino all’ Internet of Things: siamo pronti per affrontare tutte queste sfide, costruendo una rete di micro celle e DAS (Distributed Antenna System) capaci di coprire l’intero territorio nazionale e di rispondere ad ogni richiesta dei nostri clienti", ha affermarto il numero uno del gruppo, aggiungendo "non sono proclami, ma realtà: per primi in questi giorni stiamo iniziando a testare le microcelle multioperatore già predisposte per il 5G".L'aumento degli utili è stato costruito su una forte crescita del fatturato: idel primo semestre 2018 sono pari ae sono comprensivi di alcuni proventi una tantum. La crescita anno su anno è dell'8,7% (+6,4% al netto di tali proventi). Nel dettaglio, 130,5 milioni di euro derivano dal Gruppo TIM per il contratto di servizio sui siti oggetto dl conferimento (Master Service Agreement); 49,9 milioni di euro derivano da clienti terzi e beneficiano anche di alcuni proventi una tantum; 8,5 milioni di euro per l’impatto di ospitalità di nuovi siti e nuovi servizi.con un incremento del 18,7% (14,4% al netto dei proventi una tantum), mentre il risultato operativo () è pari acon una crescita del 18,6% (13,9% al netto dei proventi una tantum).Nel solo secondo trimestre, l’EBIT è cresciuto dell’11,4% rispetto al 2017 attestandosi a 48,2 milioni di euro.al 30 giugno è pari acon un incremento di 34 milioni di euro rispetto a fine 2017.Inwit ha preso parte, in qualità di, alla gara per la(ex Portugal Telecom) lanciata dal Gruppo Altice. Il ruolo di Inwit non prevede l’acquisto di azioni della nuova società, ma un importante contributo come partner industriale."La nostra partecipazione alla gara per le torri in Portogallo, chiamati da partner internazionali del calibro di Morgan Stanley Infrastucture, conferma che la nostra reputazione e il riconoscimento da parte del mercato della nostra esperienza, della nostra capacità di gestire questo nuovo business, hanno attraversato anche i confini nazionali", commenta Ferigo.