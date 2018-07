Piazza Affari in pole position sull'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa.tenta il rimbalzo dopo la brutta giornata di ieri 23 luglio, in cui il listino milanese è stato trascinato al ribasso dai titoli della Galassia Agnelli che hanno risentito della fine dell'era Marchionne che ha provocato un vero e proprio terremoto sui titoli legati al manager.ia.l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,17. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,10%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio () che scambia a 67,88 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 225 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,65%.piccolo passo in avanti per il, che mostra un progresso dello 0,39%, piatta il, che tiene la parità, e composta il, che cresce di un modesto +0,39%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,02% sul, spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso. Sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,97%.di Milano, troviamo(+2,60%),(+3,27%),(+2,23%) e(+1,41%). Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -0,57%. Discesa modesta perche cede un piccolo -0,46%.del FTSE MidCap,(+7,98%) che ha siglato l' accordo per l'acquisizione del gruppo GAES.(+3,45%),(+1,43%) e(+1,59%). Le, invece, si registrano suche ottiene -3,52%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,75%. Pensosacon un calo frazionale dello 0,56%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.