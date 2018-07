Tokyo con il segno più insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Chiusura in rialzo per la Borsa di. L'indiceha concluso le contrattazioni a +0,46%, mentre il più ampio panieresale dello 0,36% a 1.342,48 punti.Dal fronte macro, in calo l'attività della manifattura in Giappone nel mese di luglio. Il dato dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit e realizzato da Nikkei, si è attestato a 51,6 punti, in calo rispetto ai 53 punti di giugno.Segno più per(+1,50%) e(+1,43%)Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute,avanza dello 0,30%,guadagna lo 0,44%. Timido più per Singapore (+0,13%). In rialzoche avanza dello 0,30% e+0,50%.