Avio, ancora un lancio di successo per Ariane 5

Avio

(Teleborsa) - Ariane 5 ha portato a termine con successo la suaposizionando correttamente in orbita quattro satelliti del progetto europeo Galileo., concepito per usi civili e in grado di offrire indicazioni sul posizionamento ad altissima precisione.partecipa al lanciatore Ariane 5 con i motori a propulsione solida e la turbopompa ad ossigeno liquido.che ha portato in orbita 4 satelliti Galileo:mentre è già in fase avanzata lo sviluppo di Vega C e Ariane 6" - ha commentato. "Pochi giorni fa - ha aggiunto Ranzo - abbiamo testato con successo il nuovo motore in fibra di carbonio P120 C che equipaggerà i nuovi lanciatori Vega C, che volerà nel 2019, e Ariane 6, che debutterà nel 2020".Tra poco meno di un mese, infine, dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, ci sarà il 12esimo volo di Vega, il lanciatore europeo prodotto a Colleferro (Roma) che metterà in orbita il satellite Aeolus per conto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).