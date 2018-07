Boeing, utili e ricavi in aumento ma i conti non convincono

Boeing

(Teleborsa) -la più grande costruttrice statunitense di aeromobili e nel settore aerospazio,, mentreper l'intero esercizio.anche uno dei segmenti di maggior importanza della compagnia, quello degli, che si porta a, dai precedenti 1,75 miliardi, pari a 2,87 dollari per azione. Escludendo gli elementi non ricorrenti,Battono le attese anchea fronte dei 24,04 miliardi previsti.Notizie meno confortanti arrivano invece dallaNel secondo trimestre iche erano per 14,68 miliardi.i ricavi del settore difesa, spazio e sicurezza, sopra attese (5,40 miliardi).anche per via di unin 14,30-14,50 dollari per azione,(14,53 dollari per azione).