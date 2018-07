Il comparto alimentare a Piazza Affari è in territorio positivo (+1,26%)

indice del settore alimentare italiano

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 87.178,83 in crescita dell'1,26%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue all'insegna della cautela a 606,36, dopo aver avviato la seduta a 604,62.Tra le azioni più importanti dell'indice alimentare di Milano, bene, con un rialzo dell'1,45%.Tra i titoli adel comparto alimentare, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,28%.