Moncler, crescita a doppia cifra dei ricavi nel semestre

Moncler

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi del 2018,ha realizzato, rispetto a Euro 407,6 milioni registrati nello stesso periodo del 2017, in aumento del 27% a tassi di cambio costanti e del 21% a tassi di cambio correnti confermando, anche nel secondo trimestre, la crescita significativa dei primi tre mesi.Nel secondo trimestre, i ricavi del Gruppo sono cresciuti del 26% a cambi costanti, beneficiando anche del lancio di "7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara", il primo drop del progetto Moncler Genius, che ha registrato ottimi risultati di vendita in tutti i canali distributivi.L'è stato pari ad Euro 61,6 milioni, con un’incidenza sui ricavi del 12,5%, in crescita del 47% rispetto a Euro 41,8 milioni nel primo semestre del 2017.Ilè stato pari a Euro 374,9 milioni con un’incidenza sui ricavi del 76% rispetto al 75,6% dello stesso periodo del 2017. Il miglioramento del margine lordo è riconducibile prevalentemente allo sviluppo del canale retail.L’ Ebitda Adjusted è stato pari a Euro 123,9 milioni in crescita rispetto a Euro 97 milioni del primo semestre del 2017, con un’incidenza percentuale sui ricavi pari al 25,1% (23,8% nel primo semestre del 2017).L’è stato pari a Euro 85,7 milioni, in aumento del 35% rispetto a Euro 63,3 milioni nel primo semestre del 2017, con un’incidenza percentuale sui ricavi pari al 17,4%, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2017 (15,5% dei ricavi).Per l'intero 2018 "il management di Moncler prevede uno scenario di ulteriore crescita".