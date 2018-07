Riflettori puntati su Washington: si guarda all'incontro tra Juncker e Trump

(Teleborsa) - Riflettori puntati su, dove oggi 25 luglio, è previsto l'incontro tra il Presidente della Commissione Ue,e il presidente USA,Tra i temi in agenda, la questione commerciale. In particolar modo, i due si confronteranno sui dazi al settore automobilistico europeo."Ho detto all'Europa di cambiare ma non vogliono cambiare. Allora OK, metteremo i dazi sulle vostre auto". E' stato questo l'ultimatum dialla vigilia della visita alladel presidente della Commissione Ue.