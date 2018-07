Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, lotermina la giornata in aumento dello 0,91%. Guadagni frazionali per il(+0,47%), come l'S&P 100 (0,8%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,50%),(+1,33%) e(+1,15%). Il settore, con il suo -2,88%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,94%),(+2,16%),(+1,86%) e(+1,85%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,18%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,54%.(+5,22%),(+4,56%),(+3,97%) e(+3,80%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,72%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,21%.In caduta libera, che affonda del 2,08%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,75%.