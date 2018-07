Vodafone Italia, nel primo semestre ricavi a 1.231 milioni di euro

Vodafone

(Teleborsa) - Dopo i conti di Vodafone (-6,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente). La performance finanziaria del trimestre è stata principalmente condizionata dalla piena ottemperanza al provvedimento cautelare adottato dall'Antitrust, che ha portatoa scegliere di sospendere l'adeguamento tariffario previsto con il ritorno alla tariffazione mensile e, in parte, dalla accelerazione delle dinamiche competitive sul segmento mobile, parzialmente compensata dalla crescita dei ricavi e della base clienti di rete fissa., in salita del 29,6% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (+ 2,9 milioni di clienti).(+7,1% ). Continua la crescita dei clienti di rete fissa con 2,8 milioni di clienti, di cui 2,6 milioni in banda larga in crescita del 13,8% (+310 mila rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente). I clienti in fibra hanno raggiunto quota 1,3 milioni, con una crescita di 518.000 clienti rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (+68,5%).