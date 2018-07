Vodafone svela i conti del primo trimestre

Vodafone

(Teleborsa) - Crescono le attivazioni in banda larga perche si portano a 196mila unità e convergenti a 289mila unità.. Sono questi alcuni dei numeri che si evincono dai risultati trimestrali del Gruppo di telecomunicazioni che ha annunciato i conti per il trimestre terminato il 30 giugno. Il periodo si è chiuso con ricavi totali pari a 10,9 miliardi rispetto agli 11,4 mld dello stesso trimestre 2017.e (+0,9%), grazie alle buone performance nei mercati emergenti e alla crescita dell'IoT (Internet of Things).% ."La crescita del fatturato dei servizi organici del Gruppo è rallentata durante il primo trimestre, in linea con le aspettative. La maggior parte delle nostre operazioni hanno registrato buoni risultati, con lo slancio in corso in, un ulteriore recupero sottostante nel Regno Unito e una buona crescita in AMAP, che ha contribuito a compensare l'aumento della concorrenza in Italia e Spagna., con ulteriori guadagni di quote di mercato a banda larga in Europa, un numero record di clienti che hanno adottato le nostre proposte convergenti e il continuo successo della nostra piattaforma IoT leader a livello mondiale., che intendiamo chiudere entro la fine di agosto, consentendoci di sbloccare sostanziali sinergie. Le prestazioni complessive del Gruppo (inclusi buoni progressi nella riduzione dei costi operativi assoluti per il terzo anno consecutivo) ci forniscono la fiducia necessaria per ribadire le nostre previsioni per l'anno". E' così che, Chief Executive del Gruppo, ha commentato i risultati.