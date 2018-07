Banca Sistema annuncia utile netto in salita

Banca Sistema

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato i risultati al 30 giugno 2018, chiusi conpari a 11,2 milioni, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo del 2017.Il, pari a 32,6 milioni, aumenta del 9% rispetto allo stesso periodo del 2017 per l’effetto combinato dei maggiori interessi attivi (44,7 milioni vs 39,3 milioni rispettivamente nel primo semestre 2018 e nel primo semestre 2017) del factoring e del CQ, che hanno più che compensato i maggiori interessi passivi.Le, pari a 7,4 milioni, risultano in forte aumento a/a (+60%), grazie alla maggiore crescita delle commissioni factoring (+2,5 milioni a/a).Al 30 giugno 2018 i coefficienti patrimoniali risultano ampiamente superiori ai requisiti minimi, tutti in calo rispetto al 31 dicembre 2017 a fronte della crescita degli impieghi, in linea con le previsioni di Piano:pari al 11% (11,9% al 31 dicembre 2017);pari al 11,7% (12,6% al 31 dicembre 2017);pari al 14,1% (15,3% al 31 dicembre 2017)., la banca spiega che il 2018 è iniziato confermando un trend di crescita negli impieghi. L'ulteriore consolidamento dei business del factoring e della cessione del quinto sarà uno dei principali obiettivi del 2018. Il Piano Industriale approvato ha evidenziato le linee guida della crescita del Gruppo per i prossimi anni.