Borse europee positive aspettano la BCE e Draghi

(Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti tra le principali borse europee,. Il focus degli investitori è anche sull' accordo tra il Presidente USA, Donald Trump, e il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, sui dazi . I due leader hanno annunciato che lavoreranno insieme alla riduzione delle barriere commerciali, cercando così di ammorbidire le tensioni fra i due Continenti che rischiavano di incrinare le relazioni tra le due sponde dell'Atlantico.Sul mercato dei cambi, leggera crescita dell', che sale a quota 1,173. Lieve calo dell', che scende a 1.227,9 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 69,32 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 228 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,69%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,27%.è stabile, mentre si muove in modesto rialzo, +0,45%., con ilche avanza a 21.737 punti.In buona evidenza a Milano i comparti(+2,54%),(+1,85%) e(+1,01%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,32%),(-1,16%) e(-0,76%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,86%.Effervescente, con un progresso del 4,67%. Focus suidi. Stamane il Gruppo ha annunciato la sigla con IBM di un contratto per lo sviluppo dell'infrastruttura digitale Tra le banche, si mette in evidenza(+2,19%) nel giorno in cui alzerà il velo sui conti di bilancio.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,89%.di Milano,(+8,60%),(+6,38%),(+4,54%) e(+4,46%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,08%.