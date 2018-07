CNH Industrial, contratto con IBM per sviluppo infrastruttura digitale dedicata a processi core business

CNH Industrial N.V.

(Teleborsa) - Tramite il proprio portafoglio prodotti, relativo a 12 brand,continua ad essere all’avanguardia in numerosi ambiti tecnologici, offrendo soluzioni ultramoderne nel proprio settore. Con lo stesso spirito innovativo che adotta per tutti i suoi prodotti, la Società ha stipulato con IBM un nuovo contratto pluriennale che vedrà CNH Industrial raggiungere i massimi livelli di efficienza e accrescere la propria concorrenzialità in tutti i processi del core business.Questa partnership a lungo termine con IBM - spiega la società in una nota -di. Inoltre, accrescerà i livelli di performance e di flessibilità dell’infrastruttura ICT aziendale e la sua capacità di adattarsi alle nuove esigenze del business e a volumi superiori.Tra ida questo potenziamento figurano lae ladella società, che sarà in grado di fornire ai clienti prestazioni con livelli di eccellenza superiori. Implementando le funzionalità analitiche avanzate associate all’intelligenza artificiale e alle tecnologie di Machine Learning, CNH accrescerà in misura significativa le proprie capacità di ottimizzazione e innovazione dei processi di produzione, controllo qualità, vendita, assistenza clienti e fornitura di servizi finanziari. In questo modo si otterrà un miglioramento delle attività di manutenzione preventiva, di ispezione e di controllo qualità in loco per i propri prodotti.