Dl Dignità, riprende esame alla Camera dopo via libera su insegnanti e voucher

(Teleborsa) -presso le commissioni riunitedella. Oggi, 26 giugno 2018, le Commissioni dovrebbero procedere alla valutazione ed approvazione delle, in particolare gli articoli 1,2,3 con particolare attenzione alle norme su durata e causali dei contratti a termine.C'è un piccolo ritardo sull'iniziale tabella di marcia, così il provvedimento non andràprima di lunedì prossimoslitterà quindi al, secondo il nuovo calendario approvato dai Capigruppo.Non è escluso che il Governo vada a chiudere anche il, dopo che ieri è stata esaminato un emendamento del governo che prevedefino a 10 dipendenti ed ai collaboratori degli. L'uso dei voucher però è consentito solo per retribuire pensionati, giovani con meno di 25 anni, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.Un altro emendamento dell'esecutivo riguarda, senza inserimento della data di conclusione della prestazione ma solo del monte orario.Via libera anche allaper la scuola primaria e dell'infanzia, che abbiano conseguito il titolo prima del biennio 2001-2002, ed ai laureati in scienze della formazione primaria. Laindica un percorso in due fasi per ildi questi insegnanti, che prevede una iniziale, ma anche la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato in contratti a scadenza (giugno 2019), che scontenta i sindacati della scuola . Nella seconda fase vi sarà poi l'assunzione dei diplomati per il 50% dalle graduatorie e per il 50% da concorso.Per il potenziamento dei Centri per l'Impiego voluto dal Ministro Di Maio, un emendamento prevede chefra il 2019 e il 2021 saràper potenziarne l'organico. La relativa quota andrà determinata attraverso un accordo Stato-Regioni.Entrambi gli emendamenti presentati da M5S e Lega miravano a semplificare gli adempimenti fiscali: il primo emendamento prevedeva l'innalzamento della soglia a 15 mila euro per la, l'altro cancellava l'obbligo degli agricoltori a comunicare leApprovato invece il provvedimento che, che altrimenti sarebbe scattato il 1° luglio scorso.