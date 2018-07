Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

servizi finanziari

beni industriali

automotive

alimentare

CNH Industrial

Azimut

Saipem

Banca Generali

Moncler

Brembo

Campari

Sias

Ascopiave

ASTM

Falck Renewables

doBank

Diasorin

Brunello Cucinelli

SOL

(Teleborsa) - Si conclude una giornata positiva pere le principali borse europee.che, come atteso, ha mantenuto invariata la sua politica monetaria , confermando i tassi di interesse vicini allo zero ed un ritiro completo degli acquisti di asset dal 1° gennaio 2019, il Presidenteha spiegato che la crescita dell'Eurozona si conferma " solida e diffusa ", ma restano "prominenti" i rischi per il commercio globale.A questo proposito, Stati Uniti e Unione Europea hanno concordato di avviare negoziati per superare le barriere doganali . Il Presidente americano,ed il presidente della Commissione Europea, sono riusciti disinnescare le tensioni commerciali fra i due Continenti che rischiavano di incrinare le relazioni tra le due sponde dell'Atlantico.Seduta in lieve ribasso per l', che avanza a quota 1,166. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,39%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 69,7 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a 229 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,69%.su di giri(+1,83%).Nulla di fatto perche chiude sulla parità. In territorio positivoche mostra un incremento dello 1%., ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,40%, a 21.863 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,38% rispetto alla chiusura di ieri. In denaro il(+1,42%), come il FTSE Italia Star (1,1%).Risultato positivo aper i settori(+3,90%),(+2,86%) e(+2,74%). Il settore, con il suo -1,80%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, acquisti a piene mani suche vanta un incremento del 10,63%. Il Gruppo ha annunciato risultati che hanno evidenziato una solida crescita di utili e ricavi. Non poteva mancare un minuto si silenzio per, l'ex presidente di CNH Industrial, venuto a mancare ieri 25 luglio , prima della conference con gli analisti., con un progresso del 7,74%.che vanta un incisivo incremento del 6,17%.che mostra un forte aumento del 5,57%., invece, si sono registrate suche ha chiuso a -3,53%. In caduta liberache affonda del 2,41%. Pesanteche segna una discesa di ben -2,09 punti percentuali.Tra i(+12,98%),(+8,28%),(+7,26%) e(+6,08%)., invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,06%. Seduta no per, che crolla del 2,01%. Calo deciso per, che segna un -1,23%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,10%.