Porto Trieste, convenzione Polizia di Stato-AdSP per aumento sicurezza

(Teleborsa) -Con l'accordo, sottoscritto presso la Torre del, sede dell'AdSP,attraverso una risposta concreta ed efficace alle esigenze dell'intera cittadinanza e degli operatori del sistema portuale.La convenzione è finalizzata all'allestimento di una, già adottato su circa cinquecento volanti di altre province italiane, che permette tempestivi controlli dei veicoli attraverso il monitoraggio automatico delle targhe in prossimità di tutte le aree portuali., che potranno essere gestiti direttamente dall’operatore in strada con una notevole riduzione dei tempi di intervento.Di fatto, la telecamera inquadra l’autovettura, riprende la targa che viene codificata anche quando il mezzo controllato è in movimento., permetterà anche di migliorare il sistema di monitoraggio della security portuale.i. Con il progetto andiamo proprio a potenziare i controlli, finanziandone l’investimento tecnologico. In quest’ottica, l’accordo con la Polizia diventa uno dei passaggi fondamentali per dare più sicurezza ai cittadini e agli operatori".. Ringrazio il Presidente D’Agostino per la dimostrata sensibilità al tema e per la continua ed fruttuosa collaborazione con l’Autorità da lui presieduta”.