Si è mosso in territorio positivo il settore servizi per la finanza (+3,90%)

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell', che mostra un timido +0,27%, e chiude a quota 450,91.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 3.212,36 punti, dopo un inizio di giornata a quota 83.181,74.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 7,74%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,57%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,88% sui valori precedenti.Tra leitaliane, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,88% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,52%.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,38%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 2,68%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,41%.