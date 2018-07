TIM, Di Maio: "Al via esame su scorporo rete"

TIM

(Teleborsa) - Indagine governativa sui vantaggi legati ad un eventuale scorporo della rete fissa di. A preannunciare la mossa dell'Esecutivo, il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoronel corso di un'audizione in Parlamento."Mettiamo al centro in questa operazione la sovranità e la strategicità di quello che c'è. Allo stesso tempo noi guardiamo al "modello Open Fiber", ma deve essere chiaro che per lo scorporo della rete, dobbiamo capire cosa si intende, perché non è che ci stanno dando i cavi in rame che stanno sotto terra, stiamo parlando di un asset aziendale. Su questo do la parola mia e del Governo che il nostro obiettivo è affrontare il dossier per garantire la sicurezza nazionale e la sovranità del nostro Paese".Il Ministro ha poi aggiunto: "vogliamo immediatamente utilizzare le risorse disponibili, pari a 1,3 miliardi, per stimolare la domanda di banda ultra larga.Nelle prossime settimane avvieremo un dialogo con tutti i soggetti interessati (operatori, piccole e medie imprese, consumatori) al fine di elaborare le migliori modalità di utilizzo delle risorse disponibili anche valutando azioni volte a garantire un accesso di base ad internet generalizzato". Lo stimolo della domanda di banda ultra larga e di servizi digitali "e' essenziale per giungere in tempi brevi ad una piena digitalizzazione del Paese".