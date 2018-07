Wall Street avvia la giornata a due colori

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo per l'ufficio

utilities

telecomunicazioni

informatica

Travelers Company

Johnson & Johnson

3M

Wal-Mart

Microsoft

Xilinx

Qualcomm

Mondelez International

Citrix Systems

Facebook.

Biogen

Alexion Pharmaceuticals

Paypal Holdings

(Teleborsa) - Avvio a due colori per la borsa didove ilsta mettendo a segno un +0,51%, mentre loscende sotto i livelli della vigilia in calo dello 0,17%. In discesa il(-1,15%).Mentre la earning season continua, dal fronte macro salgono le richieste di sussidi alla disoccupazione e gli ordini di beni durevoli Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,97%),(+0,82%) e(+0,61%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel compartoche riporta una flessione di -1,49%.Al top tra i(+2,06%),(+1,86%),(+1,17%) e(+1,16%). I più forti ribassi, invece, si verificano suche avvia la seduta con -0,76%.Al top tra i, si posizionano(+9,42%),(+4,80%),(+4,77%) e(+4,35%). I più forti ribassi, invece, si verificano suLettera su, che registra un importante calo dell'8,34%.Affonda, con un ribasso del 3,53%.Crolla, con una flessione del 2,60%.