Wall Street continua a due velocità

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Facebook

utilities

beni industriali

beni di consumo per l'ufficio

informatica

beni di consumo secondari

Travelers Company

Caterpillar

3M

Walt Disney

McDonald's

Home Depot

Microsoft

Intel

Xilinx

Qualcomm

Mondelez International

Comcast

Facebook

Align Technology

Amazon

(Teleborsa) - Continua a due colori la seduta della borsa didove ilsta mettendo a segno un +0,51%, mentre loscende sotto i livelli della vigilia in calo dello 0,23%. In forte discesa il(-1,39%) che soffre della debacle diche mostra cali a due cifre. Ad innescare la miccia delle vendite i conti annunciati ieri 25 luglio a mercati chiusi che hanno deluso le attese e hanno rivelato una guidance debole che ha scosso l'umore degli investitori già nell'after hour.Mentre lacontinua, dal fronte macro salgono le richieste di sussidi alla disoccupazione e gli ordini beni durevoli Risultato positivo nel paniereper i settori(+0,81%),(+0,81%) e(+0,67%). Nel listino, i settori(-1,59%) e(-0,54%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,88%),(+1,84%),(+1,64%) e(+1,62%).i, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,31%. Perdita per, che scambia con un -0,84%. Tentennache cede lo 0,78%. Sostanzialmente deboleche registra una flessione dello 0,74%.(+11,39%),(+5,44%),(+4,77%) e(+4,64%). Le peggiori performance, invece, si registrano su. Giornata no per, che crolla del 4,34%. Sensibili perdite perin calo del 2,75%.