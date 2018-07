Aeroporto Zurigo, Leonardo firma contratto per rinnovare sistema smistamento bagagli

Leonardo

(Teleborsa) -avrà uno dei sistemi per lo smistamento dei bagagli più avanzati e affidabili grazie ache, in consorzio con la società austriaca motion06,Si tratta di una delle maggiori commesse degli ultimi anni in Europa nel settore dello smistamento bagagli.Leonardo è responsabile della gestione complessiva del progetto, dello sviluppo e integrazione del sistema, nonché della fornitura delle macchine smistatrici cross-belt e dei sistemi informatici, mentre motion06 fornirà alcuni importanti apparati.L'aeroporto di Zurigo è il principale scalo svizzero e un importante nodo europeo. È stato valutato dai passeggeri come il migliore in Europa ().con un incremento del 6,3% rispetto all'anno precedente, e ha ospitato più di 270.000 movimenti di volo. Oggi l’aeroporto serve 185 destinazioni in tutto il mondo.Il progetto vedrà la sostituzione della maggior parte dei componenti elettromeccanici e informatici del sistema esistente per soddisfare i più recenti standard di sicurezza, incrementarne l’affidabilità e aumentarne la capacità di smistamento a oltre 16.000 bagagli all'ora.