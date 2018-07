Cofide, ricavi in crescita nel primo semestre

Cofide

(Teleborsa) - I ricavi del grupponel primo semestre 2018 sono ammontati a 1,4 miliardi di euro, in crescita del 4,9% rispetto agli 1,3 miliardi, nel corrispondente periodo del 2017.L’ Ebitda è ammontato a 166,8 milioni (11,7% dei ricavi), in linea rispetto a 167,4 milioni (12,3% dei ricavi) nel primo semestre del 2017.L'utile netto è stato pari a 13,4 milioni rispetto ai 14,4 milioni nel precedente esercizio. Tale risultato - spiega la società - è stato determinato da un contributo positivo per 14,2 milioni della controllata CIR (14,7 milioni del primo semestre 2017) e dalla perdita della capogruppo Cofide S.p.A. di 0,8 milioni (perdita di 0,3 milioni nel primo semestre 2017).L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno 2018 ammontava a € 347,5 milioni a fronte di € 303,6 milioni al 31 dicembre 2017.Per quanto riguarda l’andamento del gruppo, nell’interno 2018, Cofide prevede la conferma di un risultato positivo, fatti salvi eventi straordinari al momento non prevedibili.