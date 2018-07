Coima Res acquista complesso Tocqueville. Bene conti primo semestre

Coima Res

(Teleborsa) -ha perfezionato oggi il rogito perTocqueville, a Milano, per un immporto di 56 milioni di euro (57,7 milioni comprese le imposte di trasferimento e le spese di due diligence).Il gruppo immobiliare aveva stipulato l’accordo preliminare di acquisto il 29 maggio 2018. Il venditore dell'immobile è, un fondo di investimento immobiliare alternativo gestito da Mediolanum Gestione Fondi SGR e quotato su Borsa Italiana.Il perfezionamento del rogito segue inoltre la stipula, in data 16 luglio 2018, di un nuovocon Banca IMI (Agente), BNP Paribas, ING Bank e UniCredit perche verrà parzialmente utilizzato per l’acquisto dell’immobile Tocqueville.Frattanto, il gruppo immobiliare ha annunciato stamattina, che evidenzianoa 17,7 milioni. La crescita like for like dei canoni è stata pari a +3,1% (+4,1% per il portafoglio a Milano). L'sale del 19% a“Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato le nostre capacità di execution annunciando, definendo unamigliorativa e cedendo ulteriori", ha ricordato il, aggiungendo "stiamo esplorando su base opportunistica lacon l’obiettivo di creare valore per i nostri azionisti ed aumentare ulteriormente la componente di crescita del nostro portafoglio.”