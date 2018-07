Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

telecomunicazioni

informatica

sanitario

materiali

Verizon Communication

Johnson & Johnson

Chevron

American Express

Intel

Exxon Mobil

Microsoft

Cisco Systems

Expedia

Lam Research

Maxim

Applied Materials

Intel

Western Digital

Electronic Arts

Paypal Holdings

(Teleborsa) - Prosegue in rosso la borsa di Wall Street appesantita da alcune trimestrali risultate deludenti. Bene invece il dato sul PIL (+4,1%) che ha mostrato una forte accelerazione dell'economia americana , nel secondo trimestre. Un dato positivo che aiuta le piccole imprese ed. A trainare la crescita sono stati i(+4%), da cui dipendono due terzi dell'economia statunitense.L'attuale lettura del Prodotto Interno Lordoche punta alla normalizzazione graduale della sua politica monetaria:, a settembre e a dicembre."Ottimi numeri sul PIL" - ha twittatocommentando il dato che nel secondo trimestre ha registrato l'aumento maggiore dal 3° trimestre del 2014.Tra gli indici americani, illima lo 0,49%; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che continua la giornata a 2.814,01 punti. In netto peggioramento il(-1,61%), come l'S&P 100 (-0,8%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,25%),(-0,90%) e(-0,42%).del Dow Jones,(+1,97%),(+1,21%),(+1,19%) e(+0,86%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,65%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,09%.Sensibili perdite per, in calo del 2,04%.(+8,16%),(+5,43%),(+2,39%) e(+2,20%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,65%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,93%.In apnea, che arretra del 7,06%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,44%.