Il Governo rescinde il leasing per l’A340 di Stato

(Teleborsa) -alla prosecuzione del contratto di leasing stipulato con Alitalia e Etihad per l'uso dell'Airbus 340-500 immatricolato I-TALY, voluto dall'exe preso in carico dalla Presidenza del Consiglio nel 2015,In base a quanto reso noto dal Ministroche, assieme a, ha visitato l'aereo il contratto della durata di otto anni sarebbe basato su quattro distinte voci di spesa:, i costi di manutenzione equivalenti a 31 milioni, l’attività di handling (compreso l’uso di uno hangar Alitalia) pari a 12 milioni, e i costi di addestramento dei piloti, che ammontano a circa 4 milioni. Tutto ciò tenendo conto che l’ex Premiernon ha mai volato a bordo di questo aeromobile, che invece ha trasportato il suo successorei in India e l’ex sottosegretarioin una missione commerciale a Cuba.Recentemente il Premierha raggiunto ilcon un altro velivolo del 31° stormo dell'per partecipare alla riunione del G7 . Costi rilevanti per un aereo sotto o per niente utilizzato, al punto che nelle stanze del Governo c’è chi analizza le carte ipotizzando il danno erariale.La richiesta di rescissione viene prodotta quando ancora non si è arrivati a metà del periodo di leasing concordato. Non è dato sapere quanto, ma qualcosa dovrà essere versata con una forma di transazione che dipende proprio dalla natura del contratto.. E’ chiaro che per farne un velivolo di Stato occorre provvedere alla sicurezza e ai costi standard di manutenzione e di handling, ma il contratto a suo tempo stipulato, comunque lo si legga, appare molto oneroso. Con l'aggravante di non averlo adeguatamente utilizzato. Il quadrigetto, costruito nel 2006 e rilevato al termine dell’impiego nella flotta Etihad, è arrivato nel febbraio 2016, affidato a equipaggi dell'che hanno condotto in maniera continuativa i prescritti voli di addestramento, e consegnato per tutte le operazioni di manutenzione e sicurezza ad Alitalia (che a sua volta ha sottoscritto un contratto di leasing con il Ministero della Difesa). Con un’autonomia di 16.500 km (il doppio dell’Airbus A319CJ impiegato in precedenza per i cosiddetti voli di Stato), l'A340 è dello stesso tipo usato dalla cancelliera tedescaLa presidenza francese, invece dispone di un Airbus 330 di sua proprietà. Se nel 2015 il Governo Renzi avesse deciso l'acquisto dell’A340-500, la spesa per un usato con alle spalle nove anni di vita operativa non avrebbe superato i 18 milioni di euro.