Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,30%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità lo, che si ferma a 2.818,82 punti. Negativo il(-1,4%), come l'S&P 100 (-0,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,99%),(-0,72%) e(-0,41%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,65%),(+1,62%),(+1,33%) e(+1,04%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,59%.In caduta libera, che affonda del 2,75%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,21 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,77%.Tra i(+9,53%),(+7,20%),(+3,36%) e(+2,40%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,59%.Seduta drammatica per, che crolla del 7,73%.Sensibili perdite per, in calo del 5,70%.In apnea, che arretra del 4,95%.